SO LA LUNE + 1ERE PARTIE LE TEMPS MACHINE – GRANDE SALLE, 10 février 2023, JOUE LES TOURS.

SO LA LUNE + 1ERE PARTIE LE TEMPS MACHINE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 19:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

C’est avec la sortie consécutive de 7 projets d’EPS (Théia, Satellite Naturel, Orbite, Apollo 11 et 1ère, 2ème et 3ème Faille) que So La Lune affirme son identité et se fait remarquer du public. So La Lune c’est une voix, écorchée, un univers entre ombre et clarté, et surtout, une musicalité hors norme qui l’amènera à maitriser et proposer des titres très différents. Il a sorti son nouvel album : Fissure de vie en mai 2022 et vient de livrer un E.P. 5 titres nommé Kenna !

LE TEMPS MACHINE – GRANDE SALLE JOUE LES TOURS 45-49 rue des Martyrs Indre-et-Loire

