Le Collectif Jazzlesk propose une soirée burlesque dite « SO Jazzlesk » ! Cette soirée 100% burlesque est riche en univers divers & variés animé par une incontournable maîtresse de cérémonie et son acolyte qui ne vous laisseront pas indifférent ! Le collectif propose cette scène ouverte pour les artistes amateurs débutant à semi-pro principalement sous sélection qui souhaitent partager avec vous leur show. Afin de pimenter encore plus cette soirée, des artistes professionnels surprises sont invités pour votre plus grand plaisir. Rejoins-nous pour vivre une soirée Burlesque remplis d’émotions pailletés !

Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 16€

Le Collectif Jazzlesk propose une soirée burlesque dite « SO Jazzlesk » !

La Grande Poste
7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux
Bordeaux Saint-Seurin
Gironde

