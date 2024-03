So Greek ! Lumière sur la collection de vases grecs d’Antoine Vivenel Centre Antoine Vivenel Compiègne, mardi 25 juin 2024.

Du 15 juin au 29 décembre 2024, le musée de Compiègne Antoine Vivenel présente « SO GREEK !

Lumière sur la collection de vases grecs d’Antoine Vivenel », une exposition pensée comme une

invitation à la (re)découverte des céramiques grecques, fleuron de ses collections, deuxième plus

importante après celle du musée du Louvre.

Du quotidien à la mythologie, du banquet aux travaux d’Héraclès, de scènes de guerre en scènes

de jeux, incontournables en cette année olympique, les œuvres présentées emmènent qui les

rencontre dans l’univers vivant et passionnant de la Grèce antique dévoilé au détour de leur imagerie

étonnante et prodigieuse, parfois complexe, mais toujours d’une saisissante beauté. Des histoires

de femmes, d’hommes, de dieux, de monstres et de héros qui se dévoilent au fil de l’iconographie

fascinante des vases auxquels l’exposition a choisi de donner voix.

