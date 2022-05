So Gospel Saint-Malo, 29 juillet 2022, Saint-Malo.

So Gospel Eglise Saint-François Xavier 1 Place Père Paul Boulay Saint-Malo

2022-07-29 – 2022-07-29 Eglise Saint-François Xavier 1 Place Père Paul Boulay

Saint-Malo 35400

Fondé en 2009 par Mickaël et Laurence Mattiazzi, So Gospel est un groupe né d’un amour profond pour cette musique inspirée qu’est le gospel. Depuis cette date, plus de 450 Concerts ont été réalisés, plus de 100 000 personnes rassemblées, une douzaine de tournée dans

toute la France ainsi qu’à l’étranger, une première partie avec Vocal People du « juste Debout 2014 » au Palais Omnisport de Bercy.

Le groupe se compose d’une dizaine de chanteurs, issus des plus grandes chorales de gospel de France. Plusieurs chanteurs ont chantés avec Steevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi…

La motivation de So Gospel partager le message du gospel, capable d’éveiller les sentiments et les désirs les plus enfouis de l’âme, empreint avant tout d’amour, d’espérance et de foi en mêlant brillamment voix et instruments. Si le groupe puise, sans compromis, ses valeurs dans celles de l’Evangile (Gospel, en anglais), il tire son inspiration dans les sonorités du Jazz, de la Soul ou encore dans celles du RnB, avec des chants comme Victory ou We have overcome.

Enfin, c’est magistralement qu’il revisite les chants traditionnels « Oh when the saints », «This little light of mine »mais également l’indémodable et toujours très attendu « Oh happy day ».

Réservation ci-dessous (bouton « Réservez ») et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles).

contact@sogospel.fr +33 9 53 61 44 65 http://www.sogospel.fr/

Eglise Saint-François Xavier 1 Place Père Paul Boulay Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-05-19 par