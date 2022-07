So Frac ! La Traversée des expositions en anglais Besançon, 3 août 2022, Besançon.

So Frac ! La Traversée des expositions en anglais

1 Passage des Arts FRAC Besançon Doubs FRAC 1 Passage des Arts

2022-08-03 – 2022-08-03

FRAC 1 Passage des Arts

Besançon

Doubs

Besançon

EUR 0 0 Une visite en langue étrangère qui permet de découvrir l’exposition et de s’arrêter le temps d’un échange autour de quelques œuvres, en explorant la diversité de la création contemporaine.

A tour in English that allows you to discover the exhibition and to stop for a chat about a few selected works, exploring the diversity of contemporary creation.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur inscription : 03 81 87 87 40 ou reservations@frac-franche-comte.fr

+33 3 81 87 87 40 https://www.frac-franche-comte.fr/

FRAC 1 Passage des Arts Besançon

