SO FLOYD THE PINK FLOYD TRIBUTE Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

SO FLOYD THE PINK FLOYD TRIBUTE, 16 mars 2023, Montpellier . SO FLOYD THE PINK FLOYD TRIBUTE Avenue Albert-Einstein

Domaine de Grammont Montpellier Herault

2023-03-16 – 2023-03-16 Montpellier

Herault EUR 39 69 Ne manquez pas le concert SO FLOYD The Pink Floyd Tribute le 16 mars 2023 à 20h au Zénith Sud. ►So Floyd vous plonge dans l’univers incomparable des Pink Floyd : un hommage fidèle à ce groupe mythique tout en affirmant sa propre identité.

Musicalement exceptionnel et techniquement hors norme, l’énergie passionnée du groupe So Floyd saura convaincre les puristes par la précision de ses riffs et son light-show d’une fidélité troublante aux plus grands concerts des Pink Floyd ! Revivez tous les titres légendaires “Another brick in the wall”, “Money”, “Time” et “Wish you were here” sur scène, grandeur nature ! Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Montpellier. RÉSERVATION PLACE PMR

Groupe & PMR : 04 67 54 61 23 Ne manquez pas le concert SO FLOYD The Pink Floyd Tribute le 16 mars 2023 à 20h au Zénith Sud. zenith@montpellier-events.com +33 4 67 64 68 83 https://www.zenithsud-montpellier.com/fr/agenda/theatre-humour/maxime-gasteuil-copier Montpellier

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Avenue Albert-Einstein Domaine de Grammont Montpellier Herault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Herault

Montpellier Montpellier Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier /

SO FLOYD THE PINK FLOYD TRIBUTE 2023-03-16 was last modified: by SO FLOYD THE PINK FLOYD TRIBUTE Montpellier 16 mars 2023 Avenue Albert-Einstein Domaine de Grammont Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Herault