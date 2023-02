SO FLOYD The Pink Floyd Show (Tournée) L’AXONE, 5 avril 2023, MONTBELIARD.

SO FLOYD The Pink Floyd Show (Tournée) L’AXONE. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 39.0 à 69.0 euros.

THE GREAT GIG PRODUCTION (L-D-22-5713) PRESENTE : ce concert. So Floyd vous plonge dans l’univers incomparable des Pink Floyd : un hommage fidèle à ce groupe mythique tout en affirmant sa propre identité.Musicalement exceptionnel et techniquement hors norme, l’énergie passionnée du groupe So Floyd saura convaincre les puristes par la précision de ses riffs et son light-show d’une fidélité troublante aux plus grands concerts des Pink Floyd !Revivez tous les titres légendaires « Another brick in the wall », « Money », « Time » et « Wish you were here » sur scène, grandeur nature !A Paris, salle Pleyel le 10 février et en tournée dans toute la France.Ouverture des portes : 19h0019h45-20h10 : 1ère partie20h30-22h30 : So Floyd

L’AXONE MONTBELIARD RUE CMDT PIERRE ROSSEL Doubs

