SO CHIC CIE ALL ON STAGE SALLE DU MEDIAN, 2 avril 2023, ST QUENTIN FALLAVIER. SO CHIC CIE ALL ON STAGE SALLE DU MEDIAN. Un spectacle à la date du 2023-04-02 à 15:00 (2023-04-02 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Plongez dans un monde aux couleurs chatoyantes, accompagné par la délécieuse voix du meneur de revue et ses sublimes danseuses. Leur grace, leur talent et leur beauté vous éblouiront. Costumes, plumes, strass et paillettes brilleront pour le plaisir de vos yeux. Un spectacle haut en couleur qui vous en mettra plein les yeux. SALLE DU MEDIAN ST QUENTIN FALLAVIER 5 rue du Bivet Isere

