**ATTENTION DRAGONS !** Théâtre Jeune public A 16h30 Tarifs : 5 € – 2 € Ah, les dragons ! Voilà un sujet brûlant qui déchaîne encore aujourd’hui de vives passions. Ont-ils réellement existé ? Existentils encore ? Si oui, pourquoi se cachent-ils ? Le Docteur Peter Drake, diplômé de la prestigieuse Royal Dragon’s Academy, a décidé de consacrer sa vie à chercher les dragons. Il peut aujourd’hui prétendre que les dragons existent bel et bien. Au fil de ses nombreux voyages autour du monde, il s’est constitué une collection intéressante de traces, d’indices, qui attestent de leur présence actuelle ou passée. Il se propose de partager le fruit de ses recherches avec les plus incrédules d’entre vous au cours d’une conférence sérieusement drôle ! Les Copainches | De et avec Cyril Guillou | À partir de 5 ans | 50 min _Un Tea Time sera offert à l’issue du spectacle_ **SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE** DE LA VALLÉE DE BOSCOMBE Théâtre participatif A 20h30 Tarifs : 14 € – 9 € 3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier ! Le célèbre détective et son acolyte enquêteront sur la mort de Charles McCarthy. Menez l’enquête avec eux et aidez-les à trouver le coupable dans un spectacle à la sauce boulevard teinté d’humour. Le Mystère de la Vallée de Boscombe est l’une des cinquantesix nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes. D’après Arthur Conan Doyle | Adaptation et mise en scène : Christophe Delort | Mise en scène, décors et costumes : Christophe Auzolles | Avec Christophe Delort, Karim Wallet et Lettie Laubies | À partir de 6 ans | 1h15

Une journée dédiée à l’Angleterre en partenariat avec le Comité de Jumelage Newhaven

