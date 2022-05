SO BRASS – OR NOTES FESTIVAL Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

SO BRASS – OR NOTES FESTIVAL Gignac, 26 mai 2022, Gignac. SO BRASS – OR NOTES FESTIVAL Gignac

2022-05-26 21:00:00 – 2022-05-26

Gignac Hérault Gignac L’Or Notes Festival, centré autour des musiques de films est de retour en 2020 !

Au programme : des représentations toutes gratuites !

SO BRASS , ce grand ensemble de cuivres et percussions issu de l’Orchestre National des Pays de Loire vous enchantera. Joyeuses et festives, teintées de nostalgie parfois, ces musiques de films sans frontière nous racontent avec humour et dérision l’histoire du cinéma. Nous aurons le plaisir d’entendre une pièce de Vladimir Cosma en introduction avec la participation de Or Notes Brass. Venez découvrir un ensemble à la bonne humeur communicative qui n’hésite pas à sortir des sentiers battus ! L’Or Notes Festival, centré autour des musiques de films est de retour en 2020 !

