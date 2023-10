Glisse Urbaine – Trouve ton style SNU – camping les Petits Prés DOURDAN, 31 juillet 2023, DOURDAN.

Glisse Urbaine – Trouve ton style 31 juillet – 4 août SNU – camping les Petits Prés Sur inscription. Tarif à partir de 500,00 €

Toutes les matinées sont consacrées à la Glisse Urbaine.

Les jeunes évoluent par groupe de niveau, sous la vigilance d’un animateur spécialisé de notre partenaire Métissage. Les cadors sur roulettes progressent au rythme des nouvelles techniques enseignées. Les plus intrépides laisseront libre cours à leur imagination pour inventer des figures et des acrobaties de leur cru !

Les après-mdi sont consacrées aux activités sportives : Grand jeux, Tournois sportif, en profitant des structures de proximité mise à la disposition du groupe: Gymnase, complexe sportif…

Une sortie détente à la piscine en milieu de semaine sera proposée

Sans oublier une veillée quotidienne qui viendra clôturer la journée

Dans son écrin de verdure, à une heure de Paris, Dourdan est idéal pour se ressourcer. Son camping municipal Les Petits Prés offre un cadre calme et naturel, proche de la forêt, à seulement 15 minutes à pied du centre historique.

Situé à l'entrée de la commune de Dourdan, dans un cadre champêtre à proximité d'installations sportives mises à notre disposition (Gymnase..)



Situé à l’entrée de la commune de Dourdan, dans un cadre champêtre à proximité d’installations sportives mises à notre disposition (Gymnase..)



Les jeunes seront hébergés en lodge de 4-6 personnes avec sanitaire intégré À 50 km au sud de Paris par l’A10 – Sortie n°10 Dourdan.

À 25 km de Rambouillet, 45 km de Chartres, 40 km de Versailles, 40 km d’Évry…



RER C, arrêt Dourdan (1h10).

RER B, arrêt Massy puis Bus 9103 – Arrêt Gare de Dourdan (30 min).

TER direct depuis Paris-Austerlitz – Arrêt Dourdan (40 min).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T11:00:00+02:00 – 2023-08-01T00:00:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T16:00:00+02:00

