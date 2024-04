SNSM, Des bénévoles au service du Secours en mer Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat, vendredi 26 avril 2024.

L’Office de tourisme de La Ciotat a le plaisir d’accueillir les bénévoles de la SNSM pour deux jours de découverte et sensibilisation sur leurs actions, visite de la station et vente de produits dérivés.

Des visites guidées de leur local et de la station auront lieu le vendredi 26 avril 2024 à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Des visites guidées de leur local et de la station auront lieu le vendredi 26 avril 2024 à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Une vente de produits à l’effigie de la SNSM se déroulera durant ces deux jours. Tous les bénéfices iront à cette association.

Vous pourrez aussi découvrir une exposition de photographies proposée par ces bénévoles et M Lionel FERRANDEZ sur la sécurité en mer.



Cette animation aura lieu du vendredi 26 au samedi 27 avril 2024

De 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h. .

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-27

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bienvenue@destinationlaciotat.com

