Snow, Wind & Fire Halle de la Machine Toulouse, samedi 10 février 2024.

Snow, Wind & Fire Une expérience inattendue, au cœur des effets spéciaux des spectacles de la Compagnie La Machine. 10 février 10 août Halle de la Machine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Fin : 2024-08-10T10:00:00+02:00 – 2024-08-10T18:00:00+02:00

Entre-sorts haletants et machines à effets.

D’étranges phénomènes météorologiques convergent à la Halle de La Machine. Le feu, la neige ou le vent défient les sens des visiteurs et les entourent pour créer une scène à 360 degrés.

Qu’ils soient conçus avec trois bouts de ficelle ou qu’ils aient besoin d’une

machinerie complexe, ces effets ont tous le même but laisser l’imprévu

s’insinuer dans la réalité.

Et si la surprise est éphémère, la machine elle,

saura immortaliser ce moment en photographiant la stupeur des visiteurs.

Chaque participant pourra ainsi repartir avec un instantané de son

expérience sensorielle. Et tant mieux si l’image déborde légèrement du

cadre…

Alors installez-vous (plus ou moins) confortablement face à nos machines

à effets, bravez les tempêtes, affrontez les flammes, perdez-vous dans un

tourbillon de neige et laissez-vous surprendre par la magie des effets.

Les 4 nouveaux entre-sorts

La chambre blanche

L’Epreuve de la Neige

Quoi de plus magique que de voir et ressentir la neige ? Avec cet entre-sort immaculé, laissez-vous émouvoir par la grâce des flocons virevoltants sous la tempête de neige, la douceur de la poudreuse qui bouleverse les sens et profitez d’une bulle de poésie pure.

Le cadre du feu

L’épreuve du feu

Le feu fascine autant qu’il terrifie. Par sa lumière, son énergie et son mouvement, il force le respect tout en éblouissant. Dans les spectacles de la Cie La Machine, le feu prend

toutes les formes. Fantastique avec la boule de feu que crache les Dragons, rythmique avec les orgues à feu de la Symphonie Mécanique, ludique avec le tir à la chandelle de

La Kermesse. L’entre-sort le cadre de feu, tente de capter les 101 nuances du feu. Alors, prêt à vous mesurer aux flammes ?

Cumulofocus

L’épreuve de la fumée

Inventer des effets, c’est sculpter l’éphémère, c’est danser avec une matière

mouvante et impalpable. Si la fumée ne peut être domptée, on peut jouer

avec elle. Placé au dessus du sol, le spectateur semble emporté par une nuée

de fumée, avec la sensation d’être « sur un nuage ».

Rafales

L’Epreuve du Vent

« Toulouse, Alpha Charlie demande autorisation décollage, Piste des Géants,

vent 280°, 11 nœuds. Je répète. Toulouse, Alpha Charlie demande autorisation

décollage, Piste des Géants, vent 28°, 11 nœuds ». Vous souhaitez connaitre

la sensation d’un aviateur en pleine tempête ? Faites appel à notre équipe

d’effets spéciaux. Ils simuleront pour vous un véritable petit ouragan et en

profiteront pour vous photographier sous tous les angles tandis que vous

lutterez contre vents et marées.

Halle de la Machine 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France 05 32 10 89 07 https://www.halledelamachine.fr/ Pensée comme une « écurie », véritable scène ouverte pour machines de spectacle de rue, la Halle de la Machine est un laboratoire des créations de la compagnie et une invitation au voyage pour le public. En bus Linéo 8, arrêt Piste des Géants