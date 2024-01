SNOW, WIND AND FIRE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse, samedi 10 février 2024.

Avec cette nouvelle exposition, laissez-vous surprendre et vivez une expérience inattendue, au coeur des effets spéciaux des spectacles de la Compagnie La Machine. Bravez les tempêtes, affrontez les flammes, et perdez-vous dans un tourbillon de neige !

D’étranges phénomènes météorologiques convergent à la Halle de La Machine.

Le feu, la neige ou le vent défient vos sens et vous entourent pour créer une scène à 360 degrés. Qu’ils soient conçus avec trois bouts de ficelle ou qu’ils aient besoin d’une machinerie complexe, ces effets ont tous le même but laisser l’imprévu s’insinuer dans la réalité. Et si la surprise est éphémère, la machine elle, saura immortaliser ce moment en photographiant votre stupeur.

Venez découvrir nos nouveaux entre-sorts étonnants :

LA CHAMBRE BLANCHE L’Epreuve de la Neige

Quoi de plus magique que de voir et ressentir la neige ?

RAFALES L’Epreuve du Vent

Vous souhaitez connaitre la sensation d’un aviateur en pleine tempête ?

LE CADRE DE FEU L’épreuve du feu

Alors, prêt à vous mesurer aux flammes ?

CUMULOFOCUS L’épreuve de la fumée

Laissez-vous emporter par une nuée de fumée, avec la sensation d’être « sur un nuage ».

MAIS AUSSI…

Retrouvez aussi cet hiver, les machines à peindre et dessiner, les ventes Extr[ART]dinaires à la Criée, les Déjeuners des Petites Mécaniques, et autres surprises dont seule la Halle de la Machine a le secret… EUR.

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie contact@halledelamachine.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-08-31 18:00:00



