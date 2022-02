Snow trail de St Dalmas le Selvage Saint-Dalmas-le-Selvage Saint-Dalmas-le-Selvage Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Dalmas-le-Selvage

Snow trail de St Dalmas le Selvage Saint-Dalmas-le-Selvage, 27 février 2022, Saint-Dalmas-le-Selvage. Snow trail de St Dalmas le Selvage Maison de Pays Bureau d’Information Touristique de Saint-Dalmas-le-Selvage Saint-Dalmas-le-Selvage

2022-02-27 – 2022-02-27 Maison de Pays Bureau d’Information Touristique de Saint-Dalmas-le-Selvage

Saint-Dalmas-le-Selvage Alpes-Maritimes Saint-Dalmas-le-Selvage EUR 15 30 10 km 450m d+ ou 21 km 900m d+

Départ 9h30 pour les deux épreuves. info.saintdalmasleselvage@nicecotedazurtourisme.com +33 4 93 02 46 40 Maison de Pays Bureau d’Information Touristique de Saint-Dalmas-le-Selvage Saint-Dalmas-le-Selvage

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Saint-Dalmas-le-Selvage Autres Lieu Saint-Dalmas-le-Selvage Adresse Maison de Pays Bureau d'Information Touristique de Saint-Dalmas-le-Selvage Ville Saint-Dalmas-le-Selvage lieuville Maison de Pays Bureau d'Information Touristique de Saint-Dalmas-le-Selvage Saint-Dalmas-le-Selvage Departement Alpes-Maritimes

Snow trail de St Dalmas le Selvage Saint-Dalmas-le-Selvage 2022-02-27 was last modified: by Snow trail de St Dalmas le Selvage Saint-Dalmas-le-Selvage Saint-Dalmas-le-Selvage 27 février 2022 Alpes-Maritimes Saint-Dalmas-le-Selvage

Saint-Dalmas-le-Selvage Alpes-Maritimes