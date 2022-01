Snow thérapie : couple au bord du précipice Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Comédie grinçante, Snow thérapie raconte l’histoire d’une famille suédoise dans une station des Alpes qui voit son séjour perturbé suite à une avalanche. Durant celle-ci, le père, voyant la neige arriver prend ses jambes à son cou en oubliant femme et enfants. L’incident provoque alors une onde de choc dans la famille, le père étant dans le déni tandis que son épouse n’arrive toujours pas à comprendre le comportement de son mari. Un drame psychologique à l’humour corrosif, adapté du film de Ruben Ostlund et mis en scène par Salomé Lelouch, qui offre à Alex Lutz et Julie Depardieu le rôle de ce couple au bord du précipice. Un huis clos grinçant qui entraîne le public dans une passionnante épopée intime, qui révèle les failles des êtres humains et leur combat pour les surmonter. **Vendredi 11 février à 20h30 au Grand Théâtre. Tarifs : carte SNA 18/14€, normal 30€, réduit 25 € et moins de 12 ans 10€. Réservations : albilletterie.fr** Comédie grinçante, Snow thérapie raconte l’histoire d’une famille suédoise dans une station des Alpes. Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

