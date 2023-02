Snow Rugby Ardiden – 1ère édition Secteur skiable Aulian – Front neige Luz-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Snow Rugby Ardiden – 1ère édition
LUZ ARDIDEN
Secteur skiable Aulian – Front neige
Luz-Saint-Sauveur

2023-02-26 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-28 16:00:00 16:00:00

Secteur skiable Aulian – Front neige LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrenees Fiers de mettre en valeur le rugby dans un des plus beaux sites de la région, et dans la recherche constante d’en faire la promotion même dans les lieux les plus insolites, la Ligue Occitanie Rugby et le Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées ont le plaisir de s’associer à la Station de Luz Ardiden en organisant un évènement très attendu : la Snow Rugby Ardiden, première du nom ! Il s’agit d’initiations au rugby à toucher, à destination de tous les publics (homme, femme, enfants à partir de 3 ans) dans une structure gonflable de 30×20, installée du 26 au 28 Février sur le front de neige du secteur Aulian de la Station !

Que vous soyez débutants, confirmés, ou simples curieux, vous êtes tous les bienvenus, sous la supervision technique des CTC de la Ligue Occitanie Rugby qui vous feront participer à de simples oppositions ou tournois entre amoureux de la balle ovale ! Pour l’occasion, dimanche 26 février à 16h, la Station diffusera sur écran géant, et en direct, la prochaine rencontre du XV de France face à l’Ecosse, au bar Aulian, dans le cadre de la 3ème journée du Tournoi des VI Nations. Des navettes gratuites partent de l’Office du tourisme de Luz Saint-Sauveur et vous emmènent à la Station tous les jours aux horaires suivants :

Aller : Luz – Station : 8h45 / 9h15 / 10h30.

Retour : Station – Luz : 15h30 – 17h15 (+ 19h le dimanche 26/02). Inscription : non obligatoire. Pour les clubs, professionnels, hébergeurs, et autres socioprofessionnels, n’hésitez pas à vous inscrire en contactant le numéro suivant : 06.76.57.47/98. Nous pourrons ainsi vous réserver des créneaux pour vos structures, gratuitement ! a.marec@luz-ardiden.com +33 6 76 57 47 98 Secteur skiable Aulian – Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

