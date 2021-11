Ax-les-Thermes Ax Les Thermes - Ax3 Domaines Ariège, Ax-les-Thermes Snow Gay 10ème Edition Ax Les Thermes – Ax3 Domaines Ax-les-Thermes Catégories d’évènement: Ariège

du mercredi 9 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 à Ax Les Thermes – Ax3 Domaines Accès Libre – Evénements Tarifés – Sur réservation

la « Snow Gay » 1er événement majeur LGBTQI+ en Ariège, une Pride hivernale au coeur des Pyrénées. Ax Les Thermes – Ax3 Domaines Ax Les Thermes Ax-les-Thermes Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T23:30:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T23:30:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T23:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T23:30:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T23:30:00

