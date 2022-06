Snorkeling au Parc Marin de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Inscription auprès de l’Office de Tourisme de Carry-le-Rouet



Conditions :

– A partir de 8 ans révolu, savoir nager.

– Les enfants de 8 à 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable dans l’eau.

– Les enfants de 12 à 18 ans doivent présenter une autorisation parentale obligatoire si le parent n’est pas présent dans l’eau.

– Les participants doivent être obligatoirement munis de chaussures fermées (type baskets ou chaussures aquatiques qui tiennent au pied) pouvant aller dans l’eau pour éviter de se blesser les pieds. Palmes uniquement pour les nageurs expérimentés. Visites guidées de surface par un animateur employé du Parc.

