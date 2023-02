Snoop Dogg I Wanna Thank Me Tour Accor Arena, 25 mars 2023, PARIS.

Snoop Dogg I Wanna Thank Me Tour Accor Arena. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 19:00 (2023-03-25 au ). Tarif : 62.0 à 99.4 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451 / L-R-21-2452) présente ce concert Nous sommes heureux de vous annoncer que le concert de Snoop Dogg & friends, prévu à l’Accor Arena le 7 septembre 2022 dernier (lui-même un report du 27 février 2022) qui n’avait pas pu avoir lieu, a finalement une date de report en 2023 : le 25 mars !RDV le 25 mars à l’Accor Arena avec Snoop et toute la clique : Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 et Versatile ! Les billets du 7 septembre et du 27 février sont bien entendu valables pour la nouvelle date. Nous vous invitons à contacter votre point de vente d’origine, pour tout renseignement complémentaire. Merci d’avoir été patients ! Snoop Dogg et ses amis débarquent à l’Accor Arena (Paris) !« I Wanna Thank Me » tour, very special guests: Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 et Versatile. Icône musicale au flow reconnaissable entre mille. Rappeur indémodable depuis ses débuts, référence incontournable du G-Funk avec Dr Dre, Warren G, Tha Dogg Pound et d’autres, aussi à l’aise dans le rap, que le reggae, le funk ou en feat. avec tous les poids lourds avec lesquels il a travaillé, en 25 ans de carrière Snoop Dogg a – toujours – réussi à imposer son style! Tresses collées, visage émacié, les yeux cachés derrière ses lunettes de soleil, barbichette, l’original gangster de la West Coast annonce une tournée exceptionnelle « I Wanna Thank Me » qui passera à Paris à l’Accor Arena le 7 septembre 2022 (report du concert du 27 février 2022). Soirée exceptionnelle car, pour l’occasion, le chien fou californien réunit tous les anciens du rap game : Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 ainsi que le duo rap de Dublin, Versatile! Drop it like it’s hot! Snoop Dogg Snoop Dogg

Votre billet est ici

Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris

AEG Presents France (L-R-21-2451 / L-R-21-2452) présente ce concert

Nous sommes heureux de vous annoncer que le concert de Snoop Dogg & friends, prévu à l’Accor Arena le 7 septembre 2022 dernier (lui-même un report du 27 février 2022) qui n’avait pas pu avoir lieu, a finalement une date de report en 2023 : le 25 mars !

RDV le 25 mars à l’Accor Arena avec Snoop et toute la clique : Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 et Versatile ! Les billets du 7 septembre et du 27 février sont bien entendu valables pour la nouvelle date. Nous vous invitons à contacter votre point de vente d’origine, pour tout renseignement complémentaire. Merci d’avoir été patients !

Snoop Dogg et ses amis débarquent à l’Accor Arena (Paris) !

« I Wanna Thank Me » tour, very special guests: Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 et Versatile.

Icône musicale au flow reconnaissable entre mille. Rappeur indémodable depuis ses débuts, référence incontournable du G-Funk avec Dr Dre, Warren G, Tha Dogg Pound et d’autres, aussi à l’aise dans le rap, que le reggae, le funk ou en feat. avec tous les poids lourds avec lesquels il a travaillé, en 25 ans de carrière Snoop Dogg a – toujours – réussi à imposer son style!

Tresses collées, visage émacié, les yeux cachés derrière ses lunettes de soleil, barbichette, l’original gangster de la West Coast annonce une tournée exceptionnelle « I Wanna Thank Me » qui passera à Paris à l’Accor Arena le 7 septembre 2022 (report du concert du 27 février 2022).

Soirée exceptionnelle car, pour l’occasion, le chien fou californien réunit tous les anciens du rap game : Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 ainsi que le duo rap de Dublin, Versatile!

Drop it like it’s hot!

.62.0 EUR62.0.

Votre billet est ici