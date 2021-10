Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier SNIPES BATTLE OF THE YEAR INTERNATIONAL 2021 Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Le BOTY International est de retour à Montpellier ! Les 8 meilleurs crews mondiaux de Breaking se retrouvent le dimanche 21 novembre prochain au Zénith Sud de Montpellier à partir de 14h pour une édition spéciale qui verra exceptionnellement se rencontrer en battle les 8 crews participants à l'issue de la présentation de leurs shows chorégraphiques. Flooriorz (Japon) – Jinjo (Corée) – Tie Break (France) – VinoTinto (Venezuela) – The Ruggeds (Pays-bas) – Hustle Kids (Belgique) – The Squadron (USA) et Monster Crew (USA) vous donnent rendez vous pour le premier Battle international post-COVID. Au programme également les habituels Cyphers pour le public et un showcase exceptionnel. Pass sanitaire obligatoire

contact@battleoftheyear.net +33 4 67 02 20 40 http://www.battleoftheyear.net/fr/

