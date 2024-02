SNIM Semaine Nautique Internationale Méditerranée Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, vendredi 29 mars 2024.

SNIM Semaine Nautique Internationale Méditerranée Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La 58e édition de la Semaine Nautique Internationale de Méditerranée se prépare à accueillir un plateau de choix à l’occasion du week-end de Pâques. Cette épreuve peut se courir en IRC, ORC International et monotypie.

Plus que jamais, la Société Nautique de Marseille va user de tout son savoir-faire pour que cette SNIM 2024 soit attractive sportive en journée et festive en soirée !. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-01

Quai de Rive Neuve Pavillon flottant

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur secretariat@lanautique.com

L’événement SNIM Semaine Nautique Internationale Méditerranée Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-31 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille