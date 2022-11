SNIM Semaine Nautique Internationale Méditerranée Marseille 7e Arrondissement, 7 avril 2023, Marseille 7e Arrondissement.

SNIM Semaine Nautique Internationale Méditerranée

Pavillon flottant Quai De Rive Neuve Société Nautique Marseille 7e Arrondissement 13007 Quai De Rive Neuve Pavillon flottant

2023-04-07 – 2023-04-10

Quai De Rive Neuve Pavillon flottant

Marseille 7e Arrondissement

13007

La SNIM Semaine Nautique Internationale Méditerranée est une épreuve est ouverte aux monotypes et aux IRC – solos, duos et équipages – et compte pour le Championnat IRC Méditerranée 2023. Une grande course pour les IRC 0, 1, 2, 3, solos et duos est prévue au programme le vendredi si la météo favorable, avec possibilité de report le samedi ou dimanche.



De jeunes arbitres dans les coulisses

Faisant suite à l’appel de la Commission Régionale d’Arbitrage de la Ligue Voile Paca-Sud, reconnue par la FFVoile, la Société Nautique de Marseille a décidé d’intégrer trois jeunes âgés de 14 à 18 ans ayant candidaté par la filière dans l’organisation de la Semaine Nautique Internationale de la Méditerranée. Le but de l’opération est d’aider au recrutement et au renouvellement des bénévoles dans tous les secteurs de l’arbitrage : comité de cours, juges, jaugeurs, mouilleurs, viseurs, à terre et sur l’eau.

136 ans de régates à Marseille ! Les coups de canon retentiront à nouveau le week-end de Pâques en rade de Marseille: les spis gonflés coloreront la baie, autour de l’archipel du Frioul et au-delà.

+33 4 91 54 32 03

Quai De Rive Neuve Pavillon flottant Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-11-09 par