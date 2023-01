Snezhana von Büdingen-Dyba – Meeting Sofie Aix-en-Provence, 6 mars 2023, Aix-en-Provence .

Snezhana von Büdingen-Dyba, photographe germano-russe née en 1983, documente depuis 2017 la vie de Sofie, une jeune femme atteinte de trisomie 21



« Quand j’ai commencé à prendre des photographies de Sofie, elle avait 18 ans. Elle sortait juste de l’école et passait la majorité de ses journées dans la propriété familiale, dans un petit village de l’est de l’Allemagne. Sofie est issue d’une célèbre famille d’antiquaires et a grandi dans l’atmosphère magique de cette ferme. Pendant quatre années, au rythme de mes visites régulières à Sofie et sa famille, j’ai vécu leur quotidien et partagé avec Sofie les joies et les peines de sa première expérience amoureuse. Elle traversait alors cet âge ingrat, et en même temps beau et grisant, où de jeune fille l’on devient une femme, où chaque sentiment est vécu avec une intensité extrême, et où l’amour semble la raison d’être de la vie. »



C’est par une immersion dans le monde de Sofie, par l’observation de ses gestes et de ses réactions face au déroulement de la réalité, qu’ont pu être saisies les scènes ici dépeintes. Comme le dit Snezhana : les photographies de Sofie procèdent de notre profonde confiance réciproque et de notre intimité.



L’aspect le plus puissant de cette série est indéniablement l’universalité de l’histoire qu’elle raconte. Tout le monde se rappelle cette intensité des sentiments de l’adolescence, et pour ma part je me reconnais tout à fait à cet âge dans Sofie, explique Snezhana, tout en espérant que d’autres, face à ces images, parviennent aussi à reconnaître leur propre expérience, et que « cette approche fasse disparaître toute frontière artificielle basée sur le préjudice et l’ignorance, et contribue à faire accéder l’humain à un degré supérieur de tolérance, d’intégration et d’amour ».



Snezhana von Büdingen-Dyba viendra dans la semaine du 20 mars pour le vernissage de l’exposition et une rencontre avec le public.

Une exposition de photographies dans l’initimité d’une jeune fille atteinte du syndrome de Down

