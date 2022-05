SNEJ + BLURD + ARTR, 9 juin 2022, .

SNEJ + BLURD + ARTR

2022-06-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-09

8 EUR 8 10 Ayant éduqué son oreille avec A$AP Rocky ou Travis Scott, Snej n’hésite pas à mélanger les genres, à jouer de sa voix pour chanter, rapper, et la pose avec autant d’aisance sur les plus analogiques des synthétiseurs que les plus classiques des violons.

Le collectif Blésois Blurd aux influences variées offre une musique aux mélodies dansantes et mélancoliques. Les deux chanteurs jouent avec leurs voix complémentaires et rappent, chantent et posent sur des airs de guitare ou de synthétiseur.

Reconnu pour ses qualités de découpeur de prods aux sonorités trap, Artr explore dans chacun de ses nouveaux projets de nouveaux horizons musicaux. Après le double EP ayetech, Artr est revenu avec une série de freestyle nommée pulsion.

Parfois psychédélique, parfois plus concrète, la musique proposée par le Snej n’en est que plus moderne puisqu’elle n’a pas de définition. Le collectif Blurd aux influences variées offre une musique aux mélodies dansantes et mélancoliques. Artr revient avec une série de freestyle nommée pulsions”.

Ayant éduqué son oreille avec A$AP Rocky ou Travis Scott, Snej n’hésite pas à mélanger les genres, à jouer de sa voix pour chanter, rapper, et la pose avec autant d’aisance sur les plus analogiques des synthétiseurs que les plus classiques des violons.

Le collectif Blésois Blurd aux influences variées offre une musique aux mélodies dansantes et mélancoliques. Les deux chanteurs jouent avec leurs voix complémentaires et rappent, chantent et posent sur des airs de guitare ou de synthétiseur.

Reconnu pour ses qualités de découpeur de prods aux sonorités trap, Artr explore dans chacun de ses nouveaux projets de nouveaux horizons musicaux. Après le double EP ayetech, Artr est revenu avec une série de freestyle nommée pulsion.

Bateau ivre

dernière mise à jour : 2022-05-10 par