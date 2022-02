SNEERS + LA COUPURE La salle gueule, 6 février 2022, Marseille.

BRUITS CONFUS PRESENTE SNEERS + LA COUPURE à LA SALLE GUEULE **SNEERS** Duo Gothic Rock – Rome, It [https://sneers.bandcamp.com/](https://sneers.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/sneers.official](https://www.facebook.com/sneers.official) Sneers. is a music project started in late 2012 in Berlin by songwriter/guitarist M.G. Blaankart and drummer Leonardo O. Stefenelli. Their music is made of a sound barrier where notes abandon the common harmony and repeat themselves obsessively, in a compulsive way, while the guitar devotionally moans, through noise instincts and melodies for souls. The drums is gloomy and savage, and the voice is sharp and emerges like a neurotic explosion. The album has been released on September 21st 2018 by Manchester based label God Unknown Records. **LA COUPURE** Duo Darkwave – Marseille, France [http://bit.ly/la-coupure-aussi-cest-cool](http://bit.ly/la-coupure-aussi-cest-cool) Un duo transe hypnotique et enfumée, mariant rythmes tribaux et sonorités froides… Ouverture des portes à 19h, concert à 20h fin à 22h30 PAF 5€ (et plus si tu peux pour soutenir les groupes) + adhésion

5€ + 1€ d’adhésion

La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



