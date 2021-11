Paris Musée de l'homme Paris Sneakers Musée de l’homme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sneakers Musée de l'homme

du mercredi 13 octobre au dimanche 24 juillet 2022 à Musée de l'homme

“Sneakers”, “baskets”, “tennis”… Peu importe leurs noms, elles sont révolutionnaires ! Depuis leur création, plusieurs innovations ont marqué le marché des sneakers. C’est l’apprivoisement du caoutchouc, matière végétale dont les propriétés étaient déjà appréciées par les Aztèques, qui a permis son industrialisation. Longtemps réservées aux activités sportives, elles se retrouvent bientôt aux pieds de tous grâce au mouvement hip-hop. Né aux États-Unis, le hip-hop prend le chemin de l’Europe, en passant par la télévision, le cinéma, la musique ou encore les jeux vidéo, et se lie à l’émergence des contre-cultures. Les sneakers deviennent alors le symbole d’une affirmation sociale et culturelle de certaines minorités. Site web : [https://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/sneakers-baskets-entrent-musee-4287](https://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/sneakers-baskets-entrent-musee-4287)

Tarif plein : 12 € Tarif réduit : 9 € Gratuité : (-25 ans, DE, personne en situation de handicap…)

Musée de l'homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 PARIS Paris

