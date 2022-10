Sneaker District Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR Afin de finir l’été et de commencer l’automne en beauté, Rue Piétonne et Global Sneakers s’associent une nouvelle fois pour l’évènement Sneakers.



Au programme :

➜ Une quinzaine de vendeurs de Sneakers & mode Streetwear

➜ Du street art live & une exposition photo Street.

➜ Espace Food, Hot Dog, Bière, madeleine & soda

➜ Musique live Rap & Hip/Hop



Cet événement à été conçu pour les fans inconditionnels de la sneakers, attirés par le milieu de la street et de la musique. Une ambiance de musique Hip Hip, Rap au platine pour vous plonger dans l’univers Street. Rendez-vous pour la 3e édition « Sneaker District » à Aix-en-Provence. Le meilleur de la sneakers, du street wear, du street-art avec une exposition photo urbaine.

