Sneaker District Aix-en-Provence, 18 juin 2022, Aix-en-Provence.

Sneaker District Rue Piétonne 59 Boulevard De la République Aix-en-Provence

2022-06-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-19 18:30:00 18:30:00 Rue Piétonne 59 Boulevard De la République

Aix-en-Provence 13100

Afin de finir le printemps et de commencer l’été 2022 en beauté !! Rue Piétonne X @Global Sneakers s’associent une nouvelle fois pour la 2ème édition de l’évènement. Sneakers



District va vous faire découvrir plus de 20 exposants de la France entière spécialement pour vous avec une sélection de sneakers et mode streetwear.

● Une vingtaine d’exposant sneakers & mode street wear

● Une exposition photo avec une ambiance Street @oznek

● Un live painting surprise sur place avec @nicolasherbé

● Espace American FOOD, bière, madeleine & soda





Cet événement à été conçu pour les fans inconditionnels de la sneakers, attirés par le milieu de la street et de la musique. Une ambiance de musique Hip Hip, Rap au platine pour vous plonger dans l’univers Street. Sur place, vous pourrez admirer une exposition photo de l’artiste @oznek

Conçu pour les fans inconditionnels de la sneakers & de la streetwear attirés par la culture street et la musique platine Hip-hop/Rap, le sneaker District reviens pour la 2e édition chez Rue Piétonne

+33 6 37 96 11 82 https://www.rue-pietonne.com/event-rp/2022/1/17/sneaker-district-2me-dition

