Découvrez le savoir-faire des agents de la SNCF pour assurer votre confort et votre sécurité à bord des rames du RER C. Découvrez un site industriel à l’architecture remarquable, doté d’une halle ferroviaire (la Halle Freyssinet). Présentation en direct et dans les ateliers des gestes métier de la maintenance, de l’entretien et du nettoyage qui sont au cœur du savoir-faire de SNCF dans un site historique ferroviaire.

SNCF Technicentre des Ardoines (Vitry-sur-Seine) 05 Rue Léon Mauvais 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Paul Froment – Huit Mai 1945 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}] Découvrez le savoir-faire des agents de la SNCF pour assurer votre confort et votre sécurité à bord des rames du RER C. Et découvrez un site architectural industriel remarquable, dotée d’une hall ferroviaire. Présentation en direct et dans les ateliers des gestes métier de la maintenance, de l’entretien et du nettoyage qui sont au cœur du savoir-faire de SNCF dans un site historique ferroviaire. Transports à proximité : gare du RER C des Ardoines. Présence d’un parking au niveau de la gare.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© SNCF Voyageurs Ligne RER C