Les coulisses de la maintenance des TGV SNCF – Technicentre Atlantique Châtillon Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine Les coulisses de la maintenance des TGV SNCF – Technicentre Atlantique Châtillon, 16 septembre 2023, Châtillon. Les coulisses de la maintenance des TGV Samedi 16 septembre, 09h00 SNCF – Technicentre Atlantique Inscription sur Affluences à partir du 2 septembre 2023​. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Découvrez le Technicentre Atlantique et entrez dans les coulisses de la maintenance des TGV au départ de Paris Montparnasse ! Vous découvrirez les grands organes de maintenance ainsi que l’organisation des opérations qui se déroulent sur le site 24h/24, vous y verrez des TGV en morceaux ou en lévitation, vous rencontrerez la célèbre rame 325, détentrice du record de vitesse de 1990, vous embarquerez pour un voyage en cabine…et bien d’autres surprises…n’hésitez pas et embarquez ! SNCF – Technicentre Atlantique 60 rue Etienne Deforges 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/ »}] Le Technicentre Atlantique assure la fourniture des rames au départ de Paris Montparnasse. Il pilote la maintenance des rames TGV Atlantiques, Duplex, TGV l’Océane et OUIGO circulant sur l’axe. Métro 13 – Chatillon – Montrouge à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 SNCF Détails Catégories d’Évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu SNCF - Technicentre Atlantique Adresse 60 rue Etienne Deforges 92320 Châtillon Ville Châtillon Departement Hauts-de-Seine Age min 7 Age max 99 Lieu Ville SNCF - Technicentre Atlantique Châtillon

SNCF - Technicentre Atlantique Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/

Les coulisses de la maintenance des TGV SNCF – Technicentre Atlantique Châtillon 2023-09-16 was last modified: by Les coulisses de la maintenance des TGV SNCF – Technicentre Atlantique Châtillon SNCF - Technicentre Atlantique Châtillon 16 septembre 2023