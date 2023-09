Atelier de l’Usine de Films Amateurs de Michel Gondry SNCF 21 rue d’Alsace 75010 Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Création originale de Michel Gondry, l’Usine de Films Amateurs vous permet de créer, en trois heures et en groupe, votre propre film, en suivant un protocole simple, mêlant écriture, tournage, et visionnage de l’oeuvre obtenue. Au cours de la séance, vous serez invités à tirer parti de plusieurs lieux habituellement fermés au public dans la gare de l’Est et ses alentours : la « salle des cartes » de la Compagnie de l’Est, la gare elle-même et pour terminer l’AFAC, Association française des amis des chemins de fer et ses réseaux miniature exceptionnels.

SNCF 21 rue d’Alsace 75010 Paris 21 rue d’Alsace 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Île-de-France https://patrimoine.sncf.com [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}] Création originale de Michel Gondry, l’Usine de Films Amateurs vous permet de créer, en 3h et en groupe, votre propre film, en suivant un protocole simple, mêlant écriture, tournage, et visionnage. Au cours de la séance, d’une durée de trois heures, vous serez invités à tirer parti de plusieurs lieux habituellement fermés au public dans la gare de l’Est et ses alentours. Transports publics : gare de l’Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

(c)Usine films amateurs