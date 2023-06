Visite du centre de supervision Ile-de-France SNCF – 173 rue du Faubourg St Denis (entrée par la gare routière) Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite du centre de supervision Ile-de-France SNCF – 173 rue du Faubourg St Denis (entrée par la gare routière) Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite du centre de supervision Ile-de-France 16 et 17 septembre SNCF – 173 rue du Faubourg St Denis (entrée par la gare routière) Inscription sur Affluences à partir du 2 septembre 2023​. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF » Visite guidée du centre de supervision et du centre de télésurveillance de l’Ile-de-France SNCF – 173 rue du Faubourg St Denis (entrée par la gare routière) 173 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 SNCF Réseau Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SNCF - 173 rue du Faubourg St Denis (entrée par la gare routière) Adresse 173 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris Ville Paris Age max 99 Lieu Ville SNCF - 173 rue du Faubourg St Denis (entrée par la gare routière) Paris

SNCF - 173 rue du Faubourg St Denis (entrée par la gare routière) Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite du centre de supervision Ile-de-France SNCF – 173 rue du Faubourg St Denis (entrée par la gare routière) Paris 2023-09-16 was last modified: by Visite du centre de supervision Ile-de-France SNCF – 173 rue du Faubourg St Denis (entrée par la gare routière) Paris SNCF - 173 rue du Faubourg St Denis (entrée par la gare routière) Paris 16 septembre 2023