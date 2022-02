Snarky Puppy Rocher de Palmer, 23 juin 2022, Cenon.

Snarky Puppy

Rocher de Palmer, le jeudi 23 juin à 20:30

Légitime reconnaissance que cette récompense pour le « meilleur album instrumental contemporain ». Emmené par Michael League, le collectif le plus exaltant de ces dix dernières années a débuté dans les sous-sols et les bars universitaires du Texas. Un temps lointain désormais, car depuis il a collectionné les prix, réalisé 13 albums, assuré plus de 2 000 concerts et de masterclass dans le monde entier. Jazz, musiques du monde, soul, rock, RnB, funk (inoubliable performance avec Lalah Hathaway), Snarky Puppy fait valser les étiquettes et s’attaque à tous les genres avec une virtuosité et un enthousiasme rares. Ces habitués et enflammés du live passent par la France, ils vont tout faire pour vous faire groover, et ce ne sera pas la peine d’essayer de résister.

Tarif guichet : 40€ / Plein tarif : 37€ / Tarif abonné : 34€

Auréolé d’un quatrième Grammy Award en 2021, l’orchestre tentaculaire Snarky Puppy reprend la route, et n’a rien perdu de son énergie aussi débordante que contagieuse.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T20:30:00 2022-06-23T22:30:00