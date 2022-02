Snack No code/Low code L’eclozr, 22 février 2022, Rennes.

L’eclozr, le mardi 22 février à 12:30

### Comment programmer sans écrire une ligne de code, ou presque? 1 heure pour tout comprendre et pouvoir faire ses premiers pas dans le développement web et d’applications avec Ünitee, Agence Digitale spécialiste de la croissance à l’aide d’outils marketing et tech. **Au programme :** * Une introduction au sujet (qu’est-ce que la mouvance no code/low code ? Depuis quand ça existe ? Qu’est-ce qui différencie le « no » du « low » ? * Un tour d’horizon d’outils pour illustrer nos propos * Une illustration également par un cas d’usage * Une ouverture avec des applications possibles du no code/low code dans différents domaines (marketing, bizdev, recrutement…) **Qu’est-ce qu’un snack à l’eclozr ?** Pas de blabla, mais du plaisir et de la pratique, de 45min à 1h. Vous repartirez avec des méthodes, des outils, bref : des sujets à mettre en pratique dans votre quotidien professionnel ! Apportez votre meilleur sandwich ou votre salade préférée et soyez prêt(e) à briser la glace :-) L’événement est gratuit mais les places sont très limitées. Réservez vite votre place ! Possibilité de réserver un sandwich et une boisson en achetant le ticket « Admission + sandwich/boisson ». Vous serez recontacté(e) pour votre choix de sandwich.

Sur inscription, gratuit

Tour d’horizon sur le no code et le low code

L’eclozr 1 Rue du Général Maurice Guillaudot 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine



