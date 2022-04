SN.UY Ornans, 30 avril 2022, Ornans.

SN.UY Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans

2022-04-30 – 2022-04-30 Musée Courbet 1 Place Robert Fernier

Ornans Doubs

Avec Mame Mor Tall, danse, chorégraphie, Musique assistée par ordinateur (MAO), et Vladimir Torres, contrebasse, compositions

Deux artistes, deux créateurs. Un danseur et un contrebassiste.

Une rencontre, deux univers, deux continents pour une création.

Jazz et hip hop, musique acoustique et électronique.

Un voyage à la croisée des arts.

dernière mise à jour : 2022-04-14 par