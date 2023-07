Visitez le dernier témoin de l’architecture rurale du XVIIème siècle S’Muller’s Huss Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Visitez le dernier témoin de l'architecture rurale du XVIIème siècle

Découvrez cette maison à pans de bois, l'un des derniers témoins de l'architecure rurale du XVIIème siècle, qui a abrité des générations de maraîchers. Plongez dans ce joyau architectural lors de visites guidées menées par un architecte du patrimoine, en charge du projet de restauration et le maître d'ouvrage, pour une présentation du chantier de restauration de grande envergure en cours.

S'Muller's Huss
2 rue des Fleurs, 67000 Strasbourg
Strasbourg

Construite en 1686 par Hans Hahn, boucher et adjoint au maire, la maison à pans de bois est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1986 pour ses façades et sa toiture. En 2017, son propriétaire actuel, Claude Hieronimus, a entrepris un projet de restauration de grande envergure pour restituer l'état d'origine de la maison dans laquelle il a grandi.

