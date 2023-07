Le Smuc à travers les âges SMUC – Complexe sportif Jean Bouin Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Le Smuc à travers les âges SMUC – Complexe sportif Jean Bouin Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Le Smuc à travers les âges 16 et 17 septembre SMUC – Complexe sportif Jean Bouin Entrée libre Le Smuc fête ses 100 ans en 2023. Sont proposés une rétrospective du Club ainsi que des ateliers sportifs pour découvrir les activités proposées par le SMUC. SMUC – Complexe sportif Jean Bouin 65 Avenue Clot-Bey 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 SMUC Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu SMUC - Complexe sportif Jean Bouin Adresse 65 Avenue Clot-Bey 13008 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville SMUC - Complexe sportif Jean Bouin Marseille

SMUC - Complexe sportif Jean Bouin Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/