Matthieu Fourneau et Bertrand Guillo cultivent à Landaul dans le Morbihan (Bretagne Sud) depuis 2013, une spiruline de grande qualité nutritionnelle dans un cadre préservé au bord de la Ria d’Etel. Tous deux ont réuni leur énergie pour produire l’aliment santé de demain : la Spiruline. Un produit qui existe depuis 3 milliards d’année aux multiples vertus. Au bord de la Ria d’Etel, 3 serres tunnel abritent les bassins de culture de spiruline. Le climat du sud de la Bretagne et son ensoleillement sont favorables au développement de cet aliment santé et vitalité. En quatre mots, la spiruline vous apportera : VITALITE RESISTANCE EQUILIBRE ET BIEN ETRE

Dégustez un vrai smoothie à la spiruline, avec Matthieu Fourneau, producteur de cet aliment santé sur la Ria d’Etel en Bretagne Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

