Smoky Mountains Blues Band Le Non-Lieu Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Smoky Mountains Blues Band Le Non-Lieu, 30 avril 2022, Marseille. Smoky Mountains Blues Band

Le Non-Lieu, le samedi 30 avril à 20:30

Sam. 30 avril – 20h30 SMOKY MOUNTAIN Blues band Avec un répertoire composé de grands standards du genre et de compositions originales, Smoky Mountain Blues Band est un groupe authentique et sincère. A son actif : de nombreuses scènes, festivals, 2 Singles sortis en 2021 sous le label Aerine Records! Mené par le multi instrumentiste René Perez Zapata, Le groupe entre en studio fin décembre 2021 pour l’enregistrement d’un album; 12 titres que nous serons heureux de partager avec vous ! Chez nous, le blues se vit au quotidien! René Perez Zapata : guitare, dobro, claviers Florine Giloux : vocals Valérie Gustin : Bass Nicola aureille : batterie PAF : 10€ + adh. / Rés. : 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle

10€ + adhésion

♫BLUES♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Non-Lieu Adresse 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Non-Lieu Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Non-Lieu Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Smoky Mountains Blues Band Le Non-Lieu 2022-04-30 was last modified: by Smoky Mountains Blues Band Le Non-Lieu Le Non-Lieu 30 avril 2022 Le Non-Lieu Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône