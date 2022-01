Smokey Joe & The Kid Live Band Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Smokey Joe & The Kid Live Band Rocher de Palmer, 18 mars 2022, Cenon. Smokey Joe & The Kid Live Band

Rocher de Palmer, le vendredi 18 mars à 19:30

Ils ont plongé tout entier dans la musique soul and funk américaine des années 70. Comme ils ont eu raison. Smokey Joe & the Kid en sont ressortis transpirant le groove, riches de remixes diablement électro, diablement funk, diablement impeccables. A l’instar de Mama Gave Ya, extrait de leur dernier album War is Over. Ce premier single après quatre ans d’absence est insolemment taillé pour le dance floor. Quand on a déjà goûté leur formation live band sur scène, alors, ladies and gentlemen, Let’s dance, et gaffe à la déshydratation. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 18€ / Plein tarif : 16,50€

Le duo de beatmakers bordelais à l’énergie explosive et inventive démarre sa tournée en terre légitimement conquise. Vous rêviez de passer dans Soul Train ? Venez donc au Rocher. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T19:30:00 2022-03-18T21:30:00

