Smokey Joe & The Kid Live Band + Mounika – Release Party Le Trabendo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Smokey Joe & The Kid Live Band + Mounika – Release Party Le Trabendo, 30 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 19h00 à 22h30

payant

Le Trabendo et AFX présentent : Smokey Joe & The Kid Live Band + Mounika – Release Party SMOKEY JOE & THE KID 60 millions de streams après leur 2ème opus Running To The Moon, le 3ème album du duo, War Is Over, est une plongée dans le funk et la soul 70’s avec toujours la même volonté d’en tirer l’essentiel : la beauté des mélodies et le groove implacable. On connait l’efficacité de la formation live band du groupe et l’ajout du MC Yoshi Di Original à cette nouvelle tournée devrait lui faire encore passer un cap en intensité ! MOUNIKA : Enfant illégitime de Moby, Air ou encore Morcheeba, Mounika berce depuis quelques années nos dimanches pluvieux de son Lo-Fi teinté de Pop délicate. Single de diamant pour son titre “Cut My Hair”, single d’or pour l’excellent “Tender Love”, Mounika enchaîne les certifications mais se dévoile peu sur scène. Une chance donc, que de l’avoir parmi nous au Trabendo. Le Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact : https://www.facebook.com/events/578445793463155/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Concert;Musique

Date complète :

2022-04-30T19:00:00+01:00_2022-04-30T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Trabendo Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Le Trabendo Paris Departement Paris

Le Trabendo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Smokey Joe & The Kid Live Band + Mounika – Release Party Le Trabendo 2022-04-30 was last modified: by Smokey Joe & The Kid Live Band + Mounika – Release Party Le Trabendo Le Trabendo 30 avril 2022 Le Trabendo Paris Paris

Paris Paris