Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Smokey Joe & The Kid Live Band + Guts Djset Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Smokey Joe & The Kid Live Band + Guts Djset Rocher de Palmer, 27 janvier 2022, Cenon. Smokey Joe & The Kid Live Band + Guts Djset

Rocher de Palmer, le jeudi 27 janvier 2022 à 20:00

Ils ont plongé tout entier dans la musique soul and funk américaine des années 70. Comme ils ont eu raison. Smokey Joe & the Kid en sont ressortis transpirant le groove, riches de remixes diablement électro, diablement funk, diablement impeccables. A l’instar de Mama Gave Ya, extrait de leur dernier album War is Over. Ce premier single après quatre ans d’absence est insolemment taillé pour le dance floor. Quand on a déjà goûté leur formation live band sur scène, et qu’on nous annonce en cadeau bonus l’infatigable digger GUTS pour un DJ Set tropical, alors, ladies and gentlemen, Let’s dance, et gaffe à la déshydratation. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 18€ / Plein tarif : 16,50€

Le duo de beatmakers bordelais à l’énergie explosive et inventive démarre sa tournée en terre légitimement conquise. Vous rêviez de passer dans Soul Train ? Venez donc au Rocher. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T20:00:00 2022-01-27T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon