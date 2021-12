SMOKEY JOE AND THE KID + JAASPER EMB Sannois, 29 janvier 2022, Sannois.

SMOKEY JOE AND THE KID + JAASPER

EMB Sannois, le samedi 29 janvier 2022 à 20:30

SMOKEY JOE & THE KID Smokey Joe & The Kid c’est l’association de deux beatmakers bordelais passionnés autant par le hip hop US et la bass music que par le groove des mélodies du début du XXème siècle. Solos de percussions joués au scratch, beats et mélodies interprétés à la MPC : tout est joué en live. Un parti pris résolument hip-hop sur des samples toujours inspirés du répertoire de la musique traditionnelle américaine. JAASPER Rappeur, producteur, auteur, topliner, Jaasper est un artiste complet fort d’un parcours musical riche et éclectique. D’une productivité rare, l’artiste possède une identité affirmée et de plus en plus singulière: flows incisifs et textes insolites sur des productions électroniques et technologiques inspirées de l’héritage électronique français, illustrés par des visuels futuristes et ultra léchés, le tout incarné par un personnage imposant, fantaisiste, au style millimétré et au second degré omniprésent. //PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE//

Tarif prévente 18 EUR Tarif réduit 16 EUR Tarif Cart’EMB Jeunes 14 EUR

Autant inspirés par le hip-hop que l’électro, des artistes aux identités affirmées pour une soirée qui envoie du lourd !

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T23:55:00