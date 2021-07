Landivisiau Hotel de ville,Landivisiau Finistère, Landivisiau Smoke Rings Hotel de ville,Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

La scène qui ouvre le spectacle nous met tout de suite dans l’ambiance : un photographe nous accueille comme si nous étions les invités d’un mariage, nous invitant à le suivre. Le ton est donné. Nous faisons partie de l’histoire. Avec les autres spectateurs, nous allons assister à une véritable séance d’exploration du couple, une immersion totale dans l’intimité et l’impermanence du sentiment amoureux. Déclarations d’amour, rencontres hasardeuses, coups de foudre, retrouvailles foireuses : quelle plus jolie date que ce 14 février pour s’interroger sur les soubresauts de la passion et sur l’absurdité, parfois, de la vie à deux ? Rose rouge ou rose blanche à la main, nous suivons les comédiens dans les coins et recoins de l’Hôtel de Ville à la rencontre d’amants, de parents, de couples qui s’aiment à la folie, se maudissent, s’humilient, s’effleurent, se désirent, se lassent et se racontent. Une expérience particulièrement originale, menée délicieusement par d’excellents comédiens.

NORMAL 15€ / REDUIT 12€ / JEUNE 5€

