Smogo & Cheese Panic Room, 27 janvier 2023, Paris. Le vendredi 27 janvier 2023

de 19h00 à 05h00

. gratuit

Parce que clairement on a pas eu assez de fromage à Noël, les deux pâtes molles Smogo & Cheese inaugurent 2023 par une belle nuit de teuf au Panic Room… Parce que clairement on a pas eu assez de fromage à Noël, les deux pâtes molles Smogo & Cheese inaugurent 2023 par une belle nuit de teuf au Panic Room. Ramenez vos miches (de pain), et de la pâte de coing si vous passez par le sud-ouest en chemin. La talentueuse Louise Petrouchka sera de la partie, ainsi qu’une copine secrète, histoire de se faire encore un peu plus plaisir Panic Room 101 Rue Amelot 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/847645969679728 https://www.facebook.com/events/847645969679728

Smogo & Cheese #4 w/ Louise Petrouchka & Secrete Copine

