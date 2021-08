Paris Parc de la Villette île de France, Paris SMMMILE FESTIVAL Parc de la Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

SMMMILE FESTIVAL Parc de la Villette, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 18 au 19 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 11h à 20h

payant

POP & VEGAN FESTIVAL Le SMMMILE, festival pop & vegan est un festival de musique engagé qui fait la promotion de la transition alimentaire, écologique et sociale. Le SMMMILE c’est des concerts, des conférences et de la gastronomie végétale, une vegan food street, des ateliers participatifs et un festival pour les petits. Le festival rassemble plus de 5000 personnes engagés chaque année depuis 6 ans en septembre au Parc de la Villette dans une ambiance, festive, joyeuse et ouverte. Événements -> Festival / Cycle Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (544m) 7 : Corentin Cariou (605m)

Contact :SMMMILE smmmileveganpop@gmail.com https://smmmilefestival.com/ https://www.facebook.com/smmmilefestival Événements -> Festival / Cycle Gourmand;Insolite;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-18T11:00:00+02:00_2021-09-18T20:00:00+02:00;2021-09-19T11:00:00+02:00_2021-09-19T20:00:00+02:00

illustration facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc de la Villette Adresse 211 avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Parc de la Villette Paris