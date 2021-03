Smith & Wesson – Alessandro Baricco, 15 avril 2021-15 avril 2021, Marseille.

Smith & Wesson – Alessandro Baricco 2021-04-15 20:00:00 20:00:00 – 2021-04-17 Théâtre du Gymnase 4 Rue Du Théâtre Français

Marseille Bouches-du-Rhône

9 36 Les patronymes peuvent parfois être trompeurs, les prénoms aussi, comme ceux que portent Tom Smith et Jerry Wesson, deux gars dans l’Amérique du début du siècle dernier au coeur de ce sublime texte d’Alessandro Baricco qu’il met en scène lui-même.



Smith, météorologue de son état débarque au pied des chutes pour alimenter son historique du temps qu’il fait en collectant les souvenirs du monde ordinaire et Wesson, dit le Pêcheur, est l’homme qui récupère les corps des âmes perdues qui viennent ici mettre fin à leurs jours. L’arrivée de la jeune Rachel Green, vingt-trois ans, journaliste au San Fernando Chronicles, va singulièrement troubler l’ordre normal de leurs choses…



Texte, adaptation et mise en scène : Alessandro Baricco

Avec Christophe Lambert, Laurent Caron, Lolita Chammah, Lou Chauvain (distribution en cours)

En 1902, Tom Smith rencontre Jerry Wesson au pied des chutes du Niagara. Drôle d’endroit pour une rencontre ?

