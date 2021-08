SMILE Ferme de Bel Ebat, 12 octobre 2021, GUYANCOURT.

SMILE

du mardi 12 octobre au mercredi 13 octobre à Ferme de Bel Ebat

Pendant le confinement, Isabelle Olivier écoute ce morceau légendaire et universel : Smile de Charlie Chaplin, l’une des plus belles mélodies de l’histoire de la musique accompagnée d’un texte à la résonance étonnamment contemporaine. Le sourire est une connexion fondamentale, inspirante et bienveillante. La musicienne tire le fil du sourire pour imprégner l’écriture de nouvelles compositions musicales où se mêlent univers acoustique et électro. Pour l’occasion, elle collabore avec le circassien Sylvain Julien. Harpe et cerceaux explorent ensemble les sentiments parfois opposés qui nous animent pour inciter à l’espoir. Musique Isabelle Olivier Avec Isabelle Olivier et Sylvain Julien Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 5,75€

Musique et Cirque Une lumineuse harpiste de jazz et un éblouissant dresseur de cerceaux embrassent l’âme burlesque et tendre de Chaplin. Le sourire comme source de partage…

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T22:30:00;2021-10-13T15:00:00 2021-10-13T17:00:00