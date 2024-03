Smile en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, samedi 26 octobre 2024.

Le samedi 26 octobre 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Pour les fans de… Dry Cleaning, Do Nothing & Talking Heads

SMILE (22h30)

(Post punk – Cologne, DEU)

Avec leur excellent premier album Price Of Progress, SMILE démontre avec légèreté que le post-punk peut encore être rafraîchissant en 2023. Ils ne prennent pas leurs références comme un dogme, restent expérimentaux, obstinés. Narratives, accrocheuses, rugueuses et câlines, les observations subtiles et poétiques de la chanteuse Rubee True Fegan (USA) se fondent dans le son expérimenté d’un groupe que le producteur Olaf O.P.A.L. a placé exactement là où il devait être : sur la ligne de départ d’une musique à guitare innovante, intelligente et sensuelle. Dans Price Of Progress se manifeste l’interaction entre la tempête musicale et la maturité d’une perspective narrative réfléchie.

FFO / Si vous aimez : Dry Cleaning, Squid, Do Nothing

https://bandofsmiles.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

Samedi 26 Octobre 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

